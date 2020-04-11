В НХЛ умер 25-летний хоккеист

Не стало 25-летнего канадского хоккеиста команды "Эдмонтон Ойлерз" Колби Кейва.

Причиной смерти стал не коронавирус. Кейву была сделана операция по по извлечению коллоидной кисты. После чего произошло кровоизлияние в мозг.

Три дня назад Кейв был помещен в искусственную кому, из которой так и не вышел.

До остановки из-за коронавируса регулярного чемпионата НХЛ Колби Кейв провел в этом сезоне за "Эдмонтон Ойлерз" 11 матчей и отметился одной заброшенной шайбой. В "Эдмонтоне" Кейв играл с 2018-го года. До этого выступал за "Бостон Брюинз".