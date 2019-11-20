В Нидерланды - за победой: Сергей Наумов готовится к «Играм Несломленных-2020»

Пауэрлифтинг - спорт для сильных, упорных и выносливых. А выбрал его Сергей Наумов благодаря сыну.
Сергей Наумов, участник Национальной сборной на «Играх несломленных 2020»
Привів сина сюда, тут син займався. Але вирішили з тренерами, що сюди він ще встигне, на важку атлетику. Тому - вище на 2 поверхи - віддав його на вільну боротьбу
Вес каждого такого диска – 25 кг, и это только начало тренировки. Жим лежа и гребля на тренажере - две дисциплины, в которых Сергей Наумов будет соревноваться на «Играх несломленных».
Александр Чернышев, президент Федерации Пауэрлифтинга Харьковской области
Полтора года занимается, какие успехи? Ну, во-первых, человек прогрессирует, человек дисциплинированный, человек очень коммуникабельный. То есть ребята в зале к нему тянутся, вокруг него уже сплотился свой коллектив
В физической подготовке Наумова тренер уверен. Самое сложное, говорит, будет - справиться с волнением. Ведь речь идет о соревнованиях мирового уровня.
«Игры несломленных» происходят раз в два года. Это соревнования для мужчин и женщин, которые получили травмы, ранения или заболели во время исполнения служебных обязанностей на поле боя.
Сергей Наумов защищал страну в Луганской и Донецкой. В сентябре две тысячи четырнадцатого автомобиль, в котором ехал Наумов, попал под обстрел.
Сергей Наумов, участник Национальной сборной на «Играх несломленных 2020»
Поранення - це ліва, права гомілка - осколкове від гранатомету. А також частина там потрапила в голову осколків, частина - в надбровну частину. Тобто осколкові поранення, в основному, від гранатометів та стрілецької зброї.
После лечения вернулся в спортивный зал.
Сергей Наумов, участник Национальной сборной на «Играх несломленных 2020»
Спорт - він взагалі по життю як реабілітація. Якщо в тебе важкий день робочий, просто в тебе – більше клопот, менше клопот, завжди спорт являється реабілітацією у повсякденному житті
Также не опустил руки и когда в две тысячи пятнадцатом не прошел первый отбор в национальную сборную. Зато стал больше тренироваться и поставил перед собой новую цель.
На днях Наумов едет на первые сборы сборной в столицу. А в мае следующего года станет участником пятых «Игр несломленных», которые пройдут в Нидерландах.