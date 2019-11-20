В Нидерланды - за победой: Сергей Наумов готовится к «Играм Несломленных-2020»

Пауэрлифтинг - спорт для сильных, упорных и выносливых. А выбрал его Сергей Наумов благодаря сыну.

Сергей Наумов, участник Национальной сборной на «Играх несломленных 2020»

Привів сина сюда, тут син займався. Але вирішили з тренерами, що сюди він ще встигне, на важку атлетику. Тому - вище на 2 поверхи - віддав його на вільну боротьбу

Вес каждого такого диска – 25 кг, и это только начало тренировки. Жим лежа и гребля на тренажере - две дисциплины, в которых Сергей Наумов будет соревноваться на «Играх несломленных».

Александр Чернышев, президент Федерации Пауэрлифтинга Харьковской области

Полтора года занимается, какие успехи? Ну, во-первых, человек прогрессирует, человек дисциплинированный, человек очень коммуникабельный. То есть ребята в зале к нему тянутся, вокруг него уже сплотился свой коллектив

В физической подготовке Наумова тренер уверен. Самое сложное, говорит, будет - справиться с волнением. Ведь речь идет о соревнованиях мирового уровня.

«Игры несломленных» происходят раз в два года. Это соревнования для мужчин и женщин, которые получили травмы, ранения или заболели во время исполнения служебных обязанностей на поле боя.

Сергей Наумов защищал страну в Луганской и Донецкой. В сентябре две тысячи четырнадцатого автомобиль, в котором ехал Наумов, попал под обстрел.

Сергей Наумов, участник Национальной сборной на «Играх несломленных 2020»

Поранення - це ліва, права гомілка - осколкове від гранатомету. А також частина там потрапила в голову осколків, частина - в надбровну частину. Тобто осколкові поранення, в основному, від гранатометів та стрілецької зброї.

После лечения вернулся в спортивный зал.

Сергей Наумов, участник Национальной сборной на «Играх несломленных 2020»

Спорт - він взагалі по життю як реабілітація. Якщо в тебе важкий день робочий, просто в тебе – більше клопот, менше клопот, завжди спорт являється реабілітацією у повсякденному житті

Также не опустил руки и когда в две тысячи пятнадцатом не прошел первый отбор в национальную сборную. Зато стал больше тренироваться и поставил перед собой новую цель.

На днях Наумов едет на первые сборы сборной в столицу. А в мае следующего года станет участником пятых «Игр несломленных», которые пройдут в Нидерландах.