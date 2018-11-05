В нижнем белье и с двумя киями. Свитолина снялась для журнала

05 ноября 2018 г. 13:58
Источник: xsport.ua
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Превая ракетка украинского тенниса Элина Свитолина, представляющая Харьков, хочет, чтбы ее образ демонстрировал, что она не только теннисистка

Свитолина снялась в фотосессии для французского спортивного издания «L'equipe», сказав при єтом следующее:

В плане стиля для меня важно, как на корте, так и за его пределами, хорошо чувствовать себя. Я хочу, чтобы мой образ показывал, что я не только лишь теннисистка. Я хочу, чтобы было видно мою личность, поэтому, конечно, одежда играет важную роль. Да, я хочу выглядеть женственно, но особенно я предпочитаю быть непредсказуемой, другой, чтобы не быть только лишь теннисисткой.

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