В одной футбольной команде выявлено сразу 16 футболистов, больных коронавирусом

Результаты тестирования оказались шокирующими.

Бразильский профессиональный футбольный клуб "Васко да Гама" из Рио-де Жанейро обнародовал информацию по итогам тестирования на коронавирус, который прошли 350 человек - футболисты, тренерский состав руководство клуба и персонал, а также члены семей.

Тесты на коронавирус были сделаны, в том числе, 43 футболистам, находящимся на контракте в "Васка да Гама".

Как оказалось, 16 футболистов 43 болеют COVID-19. Еще у троих обнаружены антитела, то есть они уже переболели.