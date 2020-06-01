В одной футбольной команде выявлено сразу 16 футболистов, больных коронавирусом

01 июня 2020 г. 17:12
Автор: Виталий Лабскир
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Результаты тестирования оказались шокирующими.

Бразильский профессиональный футбольный клуб "Васко да Гама" из Рио-де Жанейро обнародовал информацию по итогам тестирования на коронавирус, который прошли 350 человек - футболисты, тренерский состав руководство клуба и персонал, а также члены семей.

Тесты на коронавирус были сделаны, в том числе, 43 футболистам, находящимся на контракте в "Васка да Гама".

Как оказалось, 16 футболистов 43 болеют COVID-19. Еще у троих обнаружены антитела, то есть они уже переболели.

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