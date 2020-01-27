В память о погибшем Брайанте. Баскетболисты необычно начали матч

27 января 2020 г. 12:02
Автор: Виталий Лабскир
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Матч регулярного чемпионата НБА между "Торонто Репторс" и "Сан-Антонио Сперс" начался вскоре после того, как стало известно, что выдающийся 41-летний баскетболист Коби Брайант врезался на вертолете в гору и погиб.

После спортного мяча в центре площадки, который выиграли баскетболисты "Торонто", они не стали проводить атаку, а отстояли все отведенные на атаку 24 секунды, отдавая дань памяти Брайанту.

Затем, аналогичным образом использовали свои 24 секунды, ответденные на атаку и баскетболисты "Сан-Антонио".

Зрители при этом скандировали: "Коби, Коби!" и аплодировали.

Сам же матч принес в итоге победу "Торонто" - 110:106.

Видео: 

Raptors and Spurs Trade 24-Second Violations To Begin Game in Honor of Kobe

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