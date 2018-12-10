В перенесенном в Европу финале определился обладатель Копа Либертадорес-2018

Впервые финал самого престижного южноамериканского футбольного кубка - Копа Либертадорес сыграли между собой две аргентинские команды из Буэнос-Айреса - "Бока Хуниорс" и "Ривер Плейт". Их первый матч в Буэнос-Айресе завершился вничью 2:2, а ответный из-за беспорядков был перенесен в Мадрид.

Основное время ответного поединка завершилось вничью 1:1. Поскольку по регламенту колечество забитых и пропущенных мячей в случае двух ничейных результатов роли не играет, был назначен овертайм. В нем футболисты "Ривер Плейт" отличились дважды, победив, таким образом 3:1.

"Ривер Плейт" в четвертый раз в своей истории стал обладателем Копа Либертадорес