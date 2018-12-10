В перенесенном в Европу финале определился обладатель Копа Либертадорес-2018

10 декабря 2018 г. 13:57
29 просмотров

Впервые финал самого престижного южноамериканского футбольного кубка - Копа Либертадорес сыграли между собой две аргентинские команды из Буэнос-Айреса - "Бока Хуниорс" и "Ривер Плейт". Их первый матч в Буэнос-Айресе завершился вничью 2:2, а ответный из-за беспорядков был перенесен в Мадрид.

Основное время ответного поединка завершилось вничью 1:1. Поскольку по регламенту колечество забитых и пропущенных мячей в случае двух ничейных результатов роли не играет, был назначен овертайм. В нем футболисты "Ривер Плейт" отличились дважды, победив, таким образом 3:1.

"Ривер Плейт" в четвертый раз в своей истории стал обладателем Копа Либертадорес

Видео: 

RIVER 3 - BOCA 1 MEJORES MOMENTOS FINAL COPA LIBERTADORES 2018

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперпоступление                          Антиквариат. Золото.                          cybergroup.com.ua                          Продам квартиры в центре. "Лазурный". 0673607788. 0503607788.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.