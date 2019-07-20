 

В повязках на лицах и с выставленным средним пальцем. Взвешивание и дуэль взглядов скандальных боксеров-супертяжей

20 июля 2019 г. 13:28
Автор: Виталий Лабскир
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В Гринвиче (Англия) состоялись последние публичные процедуры перед поединком двух боксеров супертяжелого веса, которые уже неоднократно "отличались" скандальным поведением.

В 10-тираундовом рейтинговом бою сойдутся поляк Артур Шпилька и британец Дерек Чисора.

На церемонии взвешивания Шпилька завесил на 110,2 кг. Вес Чисоры составил 116,6 кг.

Далее, во время непродолжительной дуэли взглядов, Чисора выставил, а затем убрал средний палец на руке. При этом лица боксеров от подбородков до глаз были спрятаны за повязками. Чивсора еще и натянул себе на голову кебку с надписью "Война".

Видео: 

NO F***S GIVEN! - DERECK CHISORA v ARTUR SZPILKA (OFFICIAL & COMPLETE) WEIGH-IN VIDEO / WHYTE-RIVAS

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