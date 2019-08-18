 

В праздничном марафоне «Освобождение» принимают участие около 3 тысяч человек

18 августа 2019 г. 9:11

Традиционный марафон  стартовал в 8 утра 18 августа на стадионе «Динамо» в Харькове и он посвящен Дню Независимости Украины и Дню города.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской ОГА.

Так, в соревнованиях принимают участие любители и профессиональные спортсмены. Им предложены на выбор  дистанции: 3 км, 10 км, 21 км 097 м и полный марафон - 42 км 195 м. Отдельный зачет открыт для участников, которые преодолевают дистанции в 3 км и 21 км 097 м на роликовых коньках.

В этом году собралось около трех тысяч любителей бега. Старшему из участников - 98 лет, а младшему - около трех. 

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