В праздничном марафоне «Освобождение» принимают участие около 3 тысяч человек

Традиционный марафон стартовал в 8 утра 18 августа на стадионе «Динамо» в Харькове и он посвящен Дню Независимости Украины и Дню города.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской ОГА.

Так, в соревнованиях принимают участие любители и профессиональные спортсмены. Им предложены на выбор дистанции: 3 км, 10 км, 21 км 097 м и полный марафон - 42 км 195 м. Отдельный зачет открыт для участников, которые преодолевают дистанции в 3 км и 21 км 097 м на роликовых коньках.

В этом году собралось около трех тысяч любителей бега. Старшему из участников - 98 лет, а младшему - около трех.