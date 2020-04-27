В Таджикистане не выявлено коронавируса, но футбольный чемпионат приостановлен

В Таджикистане сыгран 4-й тур чемпионата страны по футболу. Продолжения турнира не стоит ждать, по меньшей мере, две ближайшие недели.

Федерация футбола Таджикистана приостановила турнир до 10 мая с формулировкой "для профилактики коронавируса COVID-19"

Следует отметить, что официально в Таджикистане не выявлено ни одного случая коронавируса.

В заключительном же матче 4-го тура "Локомотив-Памир" из Душанбе уступил дома "Хатлону" - 2:3. При этом за "Хатлон" хет-триком отметился Худойдод Узоков.

В лидерах после четырех туров "Истиклол" (Душанбе) и "Хатлон", набравшие по 10 очков.