В тренерском штабе сборной Украины по футболу появился еще один итальянец

Главный тренер футбольной сборной Украины Андрей Шевченко позвал в тренерский штаб итальянского тренера по физподготовке.

В преддверии Евро-2020 ответственнным за физическую подготовку футболистов сборной стал 34-летний итальянец Андреа Аззалин.

Ранее Аззалин работал с молодежной сборной Италии (U-21), со сборной Греции, а также с футбольными клубами "Монако", "Лестер", "Нант" и "Фулхэм".

Аззалин стал третьим итальянским тренером в штабе футбольной сборной Украины наряду с Мауро Тассоти и Андреа Малдерой.