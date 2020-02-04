В тренерском штабе сборной Украины по футболу появился еще один итальянец

04 февраля 2020 г. 18:04
Автор: Виталий Лабскир
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Главный тренер футбольной сборной Украины Андрей Шевченко позвал в тренерский штаб итальянского тренера по физподготовке.

В преддверии Евро-2020 ответственнным за физическую подготовку футболистов сборной стал 34-летний итальянец Андреа Аззалин.

Ранее Аззалин работал с молодежной сборной Италии (U-21), со сборной Греции, а также с футбольными клубами "Монако", "Лестер", "Нант" и "Фулхэм".

Аззалин стал третьим итальянским тренером в штабе футбольной сборной Украины наряду с Мауро Тассоти и Андреа Малдерой.

Аззалин в прошлом работал в сборной Италии U-21, сборной Греции, "Монако" и "Нанте". Кроме того, физиотерапевт был ассистентом Клаудио Раньери в "Лестере"

Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/sport/football/10859456-trenerskiy-shtab-shevchenko-v-sbornoy-ukrainy-popolnil-chempion-apl.html

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