В тренерском штабе сборной Украины по футболу появился еще один итальянец

Главный тренер футбольной сборной Украины Андрей Шевченко позвал в тренерский штаб итальянского тренера по физподготовке.
В преддверии Евро-2020 ответственнным за физическую подготовку футболистов сборной стал 34-летний итальянец Андреа Аззалин.
Ранее Аззалин работал с молодежной сборной Италии (U-21), со сборной Греции, а также с футбольными клубами "Монако", "Лестер", "Нант" и "Фулхэм".
Аззалин стал третьим итальянским тренером в штабе футбольной сборной Украины наряду с Мауро Тассоти и Андреа Малдерой.
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