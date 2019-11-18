В турнир Суперкубок Испании внесут изменения®

В феврале этого года, новый президент футбола Испании, заявил, что в турнир Суперкубок Испании будет внесено несколько изменений. Суперкубок в 2020 году будет проходить в форме «Финала четырёх». Полуфиналы и финал вместо лета, планируются проходить зимой. Кстати, турнир будет в Саудовской Аравии, которая заключила договор с RFEF на 120 млн евро.

Суперкубок Испании уже не тот

Бывший кандидат на пост президента Барселоны, Тони Фрейша заявил, что это провал, Суперкубок Испании не соответствует своему названию. На вопрос — «Почему?», он ответил: «А как такое возможно, чтобы в турнире участвовали клубы, которые в том сезоне нигде не одержали победу?! (Речь идёт об Атлетико и Реал). Получается, что Испания здесь не причём, это уже Суперкубок Аравии».

Высказывания Фрейша в интервью можно понять, нарушаются все правила испанского футбола.

Реал и Барселона более чем удовлетворены финансовой частью контракта

Известны подробности, связанные с деньгами, что привело к негодованию. Барселона и Реал получат по восемь млн евро, в то время как Атлетико всего шесть млн евро.

На жеребьевке Рубиалес сказал: «Есть такой клуб из четырёх, которому не понравилось распределение дохода, но лучше будет не оглашать название этого клуба». Однако и так понятно, про какой клуб высказался Рубиалес.

Валенсия грозится сняться с Суперкубка Испании

Руководство Валенсии возмущено финансовыми подробностями нового формата Суперкубка, в результате чего грозились отказаться от участия в нём.

Было сообщено, что вместо Валенсии сможет сыграть Бетис. Напомним, что Валенсия имеет право участвовать в Суперкубке благодаря победе в Кубке Испании в прошлых годах.

На недавно состоявшей жеребьёвке объявили, что Валенсия будет участвовать в турнире.

УЕФА были против турнира в Аравии

В Саудовской Аравии есть запреты, связанные с доступом женского пола на спортивные площадки. За последние несколько лет, в стране замечены существенные изменения — женщинам разрешено водить машину и посещать стадионы.

В 2019 году на Суперкубок Испании, билеты продавались в двух группах. Первая группа была предназначена для мужского пола: места находились рядом со стадионом для хорошего обзора. Вторая группа была предназначена для всех, в том числе и для женщин. Места находились в верхних рядах и, соответственно, имели плохой обзор. Также, женщинам можно было находиться на этих местах в сопровождении мужчины, вне зависимости законный муж или кто-то из родственников.

Недавно, официальные источники Испании заявили, что женский пол может свободно попасть на Суперкубок без всевозможных запретов. Для них не будут определённых мест на трибунах, всё это прописано в договоре. Также, женщины могут одеться в любую одежду, и находиться на Суперкубке без сопровождения мужчины.

Федерация футбола Испании утвердила новый формат суперкубка Испании. За счёт «Финала четырёх» у испанцев увеличиться доход. Ведь именно Саудовская Аравия предложила самый выгодный контракт.

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