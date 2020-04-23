В УЕФА определились, кто попадет в еврокубки из недоигранных национальных чемпионатов

23 апреля 2020 г. 16:38
Автор: Виталий Лабскир
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Национальные европейские футбольные чемпионаты, приостановленные из-за коронавируса,  должны быть доиграны в Европе до 31 июля. В УЕФА принято решение по странам, в которых сделать этого не удастся.

В таком случае в еврокубки сезона 2020/21 гг. команды будут допускаться в зависимости от текущих мест нахождения в турнирных таблицах своих стран.

То есть, если чемпионат в украинской Премьер-Лиге не возобновится, то в Лигу Чемпионов попадет донецкий "Шахтер", находящийся на 1-м месте, в квалификацию Лиги Чемпионов - луганская "Заря", занимающая 2-е место.

Киевское "Динамо", чернииговская "Десна" и "Александрия" будут выступать в Лиге Европы.

Впрочем, пока остается надежда, что чемпионат Украины все же попытаются доиграть.

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