В УЕФА определились, кто попадет в еврокубки из недоигранных национальных чемпионатов

Национальные европейские футбольные чемпионаты, приостановленные из-за коронавируса, должны быть доиграны в Европе до 31 июля. В УЕФА принято решение по странам, в которых сделать этого не удастся.

В таком случае в еврокубки сезона 2020/21 гг. команды будут допускаться в зависимости от текущих мест нахождения в турнирных таблицах своих стран.

То есть, если чемпионат в украинской Премьер-Лиге не возобновится, то в Лигу Чемпионов попадет донецкий "Шахтер", находящийся на 1-м месте, в квалификацию Лиги Чемпионов - луганская "Заря", занимающая 2-е место.

Киевское "Динамо", чернииговская "Десна" и "Александрия" будут выступать в Лиге Европы.

Впрочем, пока остается надежда, что чемпионат Украины все же попытаются доиграть.