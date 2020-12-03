В Узбекистане после финального свистка побили футбольного арбитра

В расправе участвовали как футболисты, так и болельщики.

Матче заключительного тура Первой лиги чемпионата Узбекистана-2020 между двумя командами, претендующими на повышение в классе - "Нефтчи" (Фергана) - "Турон" (Яйпан) завершился поражением "Нефтчи" - 0:1. Это означало, что в Суперлигу выходит "Турон", которому необходима была победа, в то время, как "Нефтчи" устаривала ничья. В итоговой турнирной таблице у "Турона" оказалось 38 очков, у "Нефтчи" - 37.

Футболисты "Нефтчи" решили, что в их поражении виновата судейская бригада, и один из футболистов команды из Ферганы нанес арбитру Шавкату Насибуллаеву удар ногой в прыжке. Арбитр, упав и кувыркнувшись, сумел подняться на ноги, после чего, пропустив еще несколько чувствительных ударов от разъяренных болельщиков, все же сбежал в подтрибунное помещение.