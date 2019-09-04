В возрасте 49 лет умер знаменитый норвежский биатлонист

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04 сентября 2019 г. 16:00
Автор: Виталий Лабскир
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3-кратный олимпийский чемпион 49-летний норвежский биатлонист Халвард Ханеволд найден мертвым в своем доме.

Смерть Ханеволда оказалась скоропостижной. Буквально два дня назад он комментировал во Франции фестиваль местного биатлониста Мартена Фуркада.

Обстоятельства и причины смерти Ханеволда выясняются.

За свою спортивную карьеру он выиграл три золотые олимпийские медали - в Нагано-1998, Солт-Лейк-Сити-2002 и Ванкувере-2010. Также Ханеволд обладатель  двух серебряных и одной бронзовой олимпийской медали.

Также Ханеволд зачвоевал 17 медалей чемпионатов мира, в том числе 5 золотых.

Свою спортивную карьеру Халвард Ханеволд завершил в 2010 году, после чего работал экспертом на норвежском телеканале.

У Ханеволда осталась жена и двое детей.

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