В высочайшем прыжке и с разворотом. Бойфренд Свитолиной нанес потрясающий удар

Французский теннисист Гаэль Монфис известен не только тем, что является любимым мужчиной первой ракетки украинского тенниса Элины Свитолиной, представляющей в Харьков.

Монфис еще и на высочайшем уровне умеет играть в теннис. Причем обладает эффектным арсеналом технических приемов.

Так, в матче второго круга турнира Madrid Open в Испании Монфис во втором сете поединка против Мартона Фучовича из Венгрии завершил один из розыгрышей победным ударом в прыжке с разворотом.

Сам матч Монфис выиграл в трех сетах - 1:6, 6:4, 6:2