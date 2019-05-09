В высочайшем прыжке и с разворотом. Бойфренд Свитолиной нанес потрясающий удар

09 мая 2019 г. 18:53
Автор: Виталий Лабскир
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Французский теннисист Гаэль Монфис известен не только тем, что является любимым мужчиной первой ракетки украинского тенниса Элины Свитолиной, представляющей в Харьков.

Монфис еще и на высочайшем уровне умеет играть в теннис. Причем обладает эффектным арсеналом технических приемов.

Так, в матче второго круга турнира Madrid Open в Испании Монфис во втором сете поединка против Мартона Фучовича из Венгрии завершил один из розыгрышей победным ударом в прыжке с разворотом.

Сам матч Монфис выиграл в трех сетах - 1:6, 6:4, 6:2

Видео: 

Gael Monfils UNBELIEVABLE Spinning Jump Shot | Madrid 2019

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