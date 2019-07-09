В Запорожье прошел самый массовый заплыв «Riverman – 2019» через Днепр ®

На днях в Запорожье уже во второй раз организовали массовый заплыв через Днепр под названием «Riverman 2019».

Условие было одно – участники должны были переплыть с одного берега реки на другой, преодолев сравнительно небольшое расстояние.

Данный запорожский заплыв через реку Днепр можно назвать самым массовым за всю историю Украины. В общей сложности в нем поучаствовало больше 500 человек. С этой целью все эти люди собрались в Запорожье на центральном пляже. Причем, здесь были любители плавания на открытой воде с абсолютно различных городов Украины. Было несколько этапов, но самым массовым стал заплыв на один километр через речку Днепр. Также люди участвовали в разных эстафетах и заплыве на 200 метров.

Среди многочисленных участников значились как действующие кандидаты или мастера спорта, так и просто любители, которые участвовали ради удовольствия, а не победы. Ведь выросли они на р. Днепр, и умеют плавать хоть и не достаточно быстро, зато вполне уверенно. Кстати, большинство участников были как раз любители плавания, а не профессионалы.

Для большей безопасности все участники плыли через реку со специальными надувными буйками на поясе. Кроме того, во время соревнования «Riverman 2019» их сопровождали профессиональные спасатели. С берега всех решившихся на это приключение смельчаков активно поддерживали зрители.

Организатор массового заплыва Павел Морозов рассказал журналистам, что на соревновании представлены жители почти всех городов Украины: Львов, Киев, Мариуполь, Одесса, Ивано-Франковск, Николаев и др. Также были участники из России, Молдовы и Беларуси. Организатор отметил, что интерес украинцев все возрастает с каждым годом к активным видам спорта.

Стартовал «Riverman 2019» на острове Хортице, откуда они поплыли к противоположному берегу, прямо к тому месту, где располагается центральный пляж города Запорожья.

Быстрее всех преодолеть километровое расстояние смогли, разумеется, пловцы-профессионалы. Ими были криворожец Владимир Вороньков, а также жительница Запорожья Надежда Иванова. Отметим, что 28-летний Владимир является членом сборной команды Украины по плаванию на открытой воде, а вот 17-летняя Надежда в своем юном возрасте имеет звание мастера спорта по плаванию. Для преодоления 1 км по воде победителям потребовалось порядка 20 минут