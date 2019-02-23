Ватерполисты устроили драку. Обе команды получили технические поражения, дисквалификации и штрафы

Матч чемпионата России по водному поло между командами "Синтез" (Казань) - "Спартак" (Волгоград) был прерван в четвертом периоде из-за массовой драки в бассейне, устроенной ватерполистами обеих команд.

Дисциплинарные органы российской федерации водного поло приняли решение присудить обеим командам техническое поражение со счетом 0:5 и оштрафовать на 300 тысяч рублей каждую.

Кроме того по шесть ватерполистов "Синтеза" и "Спартака" получили различные сроки дисквалификации: от условных до конца сезона до реальных на три игры.