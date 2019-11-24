Вечер тяжелых нокаутов

Боксерский вечер в американском Лас-Вегасе, главным боем которого был титульный поединок супертяжей Деонтея Уайлдера и Луиса Ортиса, завершившийся нокаутом за 6 секунд до конца 7-го раунда, изобиловал нокаутами и в других боях.

Так филиппинец Джон Гемино неожиданно нокаутировал в 5-м раунде до сих пор непобедимого американца Анхеля Алехандро.

В поединке двух американцев Дастин Лонг "вырубил" в 4-м раунде американца Марселлоса Уайлдера.

В 6-м раунде боя между другими американцами - Омаром Хуаресом и Кевином Шаксом Хуарес вынудил соперника упасть головой вниз.

Ниже - нарезка видео этих нокаутов.