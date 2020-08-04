Ведущая украинская легкоатлетка дисквалифицирована за применение допинга

04 августа 2020 г. 13:16
Автор: Виталий Лабскир
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Двукратная чемпионка Европы в беге на 800 метров Наталья Прищепа отстранена от спорта.

Прищепа, носящая ныне фамилию Кроль, дисквалифицирована на 20 месяцев - с 16 января 2020 года до 15 сентября 2021 года.

Также аннулированы все результаты Натальи Кроль, начиная с 16 января 2020 года.

В феврале этого года Кроль была временно отстранена от соревнований после того, как у нее в организме было обнаружено запрещенное вещество гидрохлортиазид.

Кроль согласилась с дисквалификацией не намерена подавать апелляцию.

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