Ведущая украинская легкоатлетка дисквалифицирована за применение допинга

Двукратная чемпионка Европы в беге на 800 метров Наталья Прищепа отстранена от спорта.

Прищепа, носящая ныне фамилию Кроль, дисквалифицирована на 20 месяцев - с 16 января 2020 года до 15 сентября 2021 года.

Также аннулированы все результаты Натальи Кроль, начиная с 16 января 2020 года.

В феврале этого года Кроль была временно отстранена от соревнований после того, как у нее в организме было обнаружено запрещенное вещество гидрохлортиазид.

Кроль согласилась с дисквалификацией не намерена подавать апелляцию.