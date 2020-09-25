Ведущей велосипедистке мира после падения чуть не оторвало ногу

Жуткое падение на трассе чемпионата мира по велоспорту.

В итальянской Имоле проходит чемпионат мира по велоспорту. Одна из самых титулованных велосипедисток - 5-кратная чемпионка мира, серебряная олимпийская призерка 23-летняя Хлоэ Дигерт из США мчала индивидуальную гонку и была промежуточным лидером.

Однако до финиша Дигерт не доехала. Слишком разогнавшись, она не вписалась в поворот и улетела через ограждение трассы в обрыв.

При падении велосипедистка получила тяжелейшую глубокую рваную рану левой ноги в области колена. Сколь ужасна травма, видно на фото. К счастью, об ампутации речь не идет.

Медицинским вертолетом Дигерт была доставлена в больницу и прооперирована.

Велосипедистка в сознании. Угрозы жизни нет. Удастся ли ей продолжить спротивную карьеру - пока вопрос открытый.