Ведущий украинский прыгун в высоту харьковчанин Богдан Бондаренко объявил, что пропустит весь год

Бронзовый призер Олимпийских игр-2016 в Рио-де-Жанейро один из ведущих в мире прыгунов в высоту харьковчанин Богдан Бондаренко не примет в предстоящем летнем сезоне участия ни в одних соревнованиях.

Бондаренко, приехав на чемпионат Украины по легкой атлетике в Луцк в качестве почетного гостя созвал пресс-конференцию, на которой сделал такое заявление: