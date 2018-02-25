Величайшая спортсменка в истории зимних Олимпиад завоевала свою восьмую золотую олимпийскую медаль

Заключительный комплект зимней Олимпиады-2018 в южнокорейском Пхенхчане был разыгран в женском лыжном марафоне на 30 км класссическим ходом. 37-летняя норвежская лыжница Марит Бьорген вновь продемонстрировала свое величие.

Бьорген, уйдя на первых же километрах дистанции в отрыв, одержала безоговорочную победу, опередив ближайшую преследовательницу Кристу Пармакоски из Финляндии почти на 2 минуты.

Украинка Татьяна Антипенко стала 38-й, проиграв Бьорген пропасть в 16 минут.

Остается добавить, что у Марит Бьорген - абсолюной рекордсменки по количеству наград, завоеванных на зимних Олимпиадах, теперь 15 медалей - 8 золотых, 4 серебряные и 3 бронзовые.