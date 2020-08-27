Венгерская команда украинского тренера Сергея Реброва движется к групповой стадии Лиги Чемпионов

27 августа 2020 г. 14:03
Автор: Виталий Лабскир
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Будапештский "Ференцварош", ведомый украинским тренером Сергеем Ребровым, сумел во втором квалификационном раунде Лиги Чемпионов одолеть очень серьезного соперника.

На этой стадии, проводимой в нынешнем сезоне из одного матча, чемпион Венгрии "Ференцварош" встречался в гостях с чемпионом Шотландии "Селтиком" из Глазго и одержал победу выездную победу 2:1.

За "Ференцварош" забивали Давид Сигер и Токмак Нгуен. За "Селтик" - Райан Кристи.

Следует также отметить, что весь матч за "Фенецварош" провел украинский футболист Игорь Харатин.

 

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