Венгерская команда украинского тренера Сергея Реброва движется к групповой стадии Лиги Чемпионов

Будапештский "Ференцварош", ведомый украинским тренером Сергеем Ребровым, сумел во втором квалификационном раунде Лиги Чемпионов одолеть очень серьезного соперника.

На этой стадии, проводимой в нынешнем сезоне из одного матча, чемпион Венгрии "Ференцварош" встречался в гостях с чемпионом Шотландии "Селтиком" из Глазго и одержал победу выездную победу 2:1.

За "Ференцварош" забивали Давид Сигер и Токмак Нгуен. За "Селтик" - Райан Кристи.

Следует также отметить, что весь матч за "Фенецварош" провел украинский футболист Игорь Харатин.