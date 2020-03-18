Весь футбол в Украине поставлен на паузу

Футбола в Украине, как и почти во всей Европе, за исключением Беларуси и Турции, пока не будет.

Исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола принял решение о приостановлении всех футбольных и футзальных турниров на территории страны

Как сообщил официальный сайт Украинской ассоциации футбола (УАФ), Исполком УАФ обязал соответствующих организаторов соревнований в период с 18 марта 2020 до принятия иного решения по данному вопросу с учетом решений соответствующих органов государственной власти и рекомендаций УЕФА - приостановить проведение всех соревнований УПЛ, Кубка Украины, U-21 и U-19 УПЛ, ПФЛ, высшей лиги чемпионата Украины среди женских команд и Экстра-лиги, Кубка Украины по футзалу, ДЮФЛ , футзальных детско-юношеских соревнований и соревнований среди девичьих команд во всех возрастных категориях, всех соревнований по футболу и футзалу областного, районного и городского уровня.