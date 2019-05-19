Видео из раздевалки донецкого "Шахтера", досрочно ставшего чемпионом Украины

Донецкий "Шахтер" разместил на своей официальной странице в YouTube видеоподробности того, что происходило в раздевалке команды в Запорожье после того, как "грняки" в 12-й раз в своей истории и в 3-й раз подряд стали чемпионами Украины.

В раздевалке "Шахтера" после матча с "Зарей", естественно, было безудержное веселье, пляски, танцы, обливание шампанским и водой.

Празднование продолжится в среду, 22 мая, в Харькове, когда пройдет матч двух непримиримых соперников, обеспечивших себе "золото" и "серебро" - "Шахтер" - "Динамо" (Киев).

Как сообщили в пресс-службе "Шахтера", cам матч начнется в 19:36 (1936 год - это год основания "Шахтера", а по завершении этого матча состоится награждение "Шахтера" и праздничный концерт для болельщиков. В концерте выступят Maruv, Гайтана и Оля Полякова.