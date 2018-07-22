Видео из раздевалки киевского "Динамо" после завоевания Суперкубка Украины. Шампанское от Хацкевича

22 июля 2018 г. 16:52
1 просмотр

Футбольный клуб "Динамо" (Киев) выложил для всеобщего просмотра видео, снятое клубным оператором в раздевалке команды в Одессе, после того, как динамовцы победили донецкий "Шахтер" 1:0 в матче за Суперкубок Украины и 7-й раз в своей истории стали обладателем этого трофея.

Открыть бутылку шампанского по этому поводу и устроить душ из пенного напитка выпало главному тренеру "Динамо" Александру Хацкевичу.

На тренерском мостике это первый трофей для 44-летнего Хацкевича, завоеванный с "Динамо", где он провел свои лучшие годы своей футбольной карьеры, будучи игроком.

Видео: 

"Динамо" здобуває перший трофей у сезоні!

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются видеооператоры. Тел.: 766-71-44 (с 12:00 до 17:00)                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.