Видео из раздевалки киевского "Динамо" после завоевания Суперкубка Украины. Шампанское от Хацкевича

Футбольный клуб "Динамо" (Киев) выложил для всеобщего просмотра видео, снятое клубным оператором в раздевалке команды в Одессе, после того, как динамовцы победили донецкий "Шахтер" 1:0 в матче за Суперкубок Украины и 7-й раз в своей истории стали обладателем этого трофея.

Открыть бутылку шампанского по этому поводу и устроить душ из пенного напитка выпало главному тренеру "Динамо" Александру Хацкевичу.

На тренерском мостике это первый трофей для 44-летнего Хацкевича, завоеванный с "Динамо", где он провел свои лучшие годы своей футбольной карьеры, будучи игроком.