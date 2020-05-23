Владимир Кличко вошел в тренировочный лагерь Холифилда

23 мая 2020 г. 13:37
Автор: Виталий Лабскир
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Выдающийся 57-летний американский боксер Эвандер Холифилд, приступивший к активным тренировкам, дабы вернуться в ринг, счел нужным пригласить себе в помощники украинца Владимира Кличко.

Владмир Кличко так прокомеентировал в социальных сетях свое пребывание в тренировочном лагере Холифилда и возращение Эвандера к активным тренировкам:

Вы хотите знать, что такое «Real Deal»? Это сила воли. Физическая сила и сила мысли одинаково важны. Возраст – это просто цифра»

Следует добавить, что «Real Deal» ("Реально крутой") - это прозвище Холифилда в его боксерскую бытность.

Эвандер Холифил планирует вернуться в ринг либо для проведения выставочных боев, либо для своего третьего проивостояния с Майком Тайсоном, если таковое удастся организовать.

Видео: 

Кличко тренирует Холифилда, Holyfield and Klitschko

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