Владимир Кличко вошел в тренировочный лагерь Холифилда

Выдающийся 57-летний американский боксер Эвандер Холифилд, приступивший к активным тренировкам, дабы вернуться в ринг, счел нужным пригласить себе в помощники украинца Владимира Кличко.

Владмир Кличко так прокомеентировал в социальных сетях свое пребывание в тренировочном лагере Холифилда и возращение Эвандера к активным тренировкам:

Вы хотите знать, что такое «Real Deal»? Это сила воли. Физическая сила и сила мысли одинаково важны. Возраст – это просто цифра»

Следует добавить, что «Real Deal» ("Реально крутой") - это прозвище Холифилда в его боксерскую бытность.

Эвандер Холифил планирует вернуться в ринг либо для проведения выставочных боев, либо для своего третьего проивостояния с Майком Тайсоном, если таковое удастся организовать.