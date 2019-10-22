 

Внезапное исцеление футбольного симулянта

22 октября 2019 г. 18:30
Автор: Виталий Лабскир
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Сначала футболист делал вид, что ему очень больно, но внезапно все прошло, и он подскочил на ноги.

В матче чемпионата Бразилии по футболу между командами "Ботафого" и "ССА Масейо" футболист "Ботафого" Лео Валенсия после столкновения с соперником упал на газон и стал, якобы, корчиться от боли, выпрашивая фол.

Но арбитр матч не остановил, игра продолжилась, и мяч отскочил к лежавшему Валенсии. В этот момент случилось резкое исцеление футболиста, и он помчал с мячом в атаку.

Сам матч завершился со счетом 2:1 в пользу "Ботафого".

Видео: 

O milagre de Leo Valencia no jogo Botafogo 2 x 1 CSA

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