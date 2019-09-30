 

Во время прыжка сломался шест

30 сентября 2019 г. 16:31
Автор: Виталий Лабскир
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На чемпионате мира по легкой атлетике, проходящем в столице Катара - Дохе, произошел зрелищный, но при этом весьма опасный эпизод.

Ангелика Бенгтссон из Швеции прыгала 4 метра 80 см, что является новым рекордом Швеции. После отталкивания у Бенгтссон сломался шест.

Спортсменка упала в яму для отталкивания и не пострадала. Также Бенгтссон повезло, чтоее не зацепило осколками сламавшегося шеста.

Высоту 4 метра 80 сантиметров она все же преодолела, взяв шест у соперницы, уже завершившей выступление.

С результатом 4.80 шведская прыгунья с шестом заняла 6-е место на чемпионате мира.

Видео: 

Angelica Bengtsson's pole vault breaks

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