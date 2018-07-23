Волевая победа дортмудской "Боруссии" над "Ливерпулем" в матче "Международного кубка чемпионов"

23 июля 2018 г. 15:54
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В рамках предсезонного турнира "Международный кубок чемпионов" с участем европейских футбольных топ-клубов в американской Шарлотте встретились немецкая "Боруссия" из Дортмунда и английский "Ливерпуль".

"Ливерпуль" с голом Вирджила Ван Дейка выиграл первый тайм - 1:0.

Во второй же половине мачта "сделал игру" вышедший на замену 19-летний американский футболист "Боруссии" Кристиан Пулишич. Сначала он сам заработал и сам же реализовал пенальти, пробив по центу ворот. Затем Пулишич ударом с линии штрафной в нижний угол вывел "Боруссию" вперед. И, наконец, тот же Пулишич пробил по воротам "Ливерпуля", вратарь Лорис Кариус парировал удар, оказашийся же на добивании Якоб Бруун Ларсен добил мяч в ворота.

В итоге - 3:1 в пользу "Боруссии".

 

Видео: 

Ливерпуль — Боруссия Дортмунд. Обзор матча. 1:3. 22.07.2018

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