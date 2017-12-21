Волейболисты харьковского "Локомотива", проиграли "золотой сет" в 1\16 Кубка ЕКВ

Харьковский "Локомотив" прекратил выступление в Европейском Кубке Вызова (ЕКВ), не сумев одолеть в 1\16 финала чешский "Брно".

В первом матче в Чехии "Локомотив" уступил 0-3, зато в ответном, в Харькове, взял реванш - 3-1 (26:24, 25:18, 24:26, 30:28)

По регламенту для определения победителя и, соответственно, команды, которая пробьется в 1\8 финала, был назначен "золотой сет" до 15 очков.

"Локомотив", провалив начало "золотого сета" - 1:7, затем отчаянно пытался отыграться, но не сумел, проиграв в итоге 12:15.