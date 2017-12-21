Волейболисты харьковского "Локомотива", проиграли "золотой сет" в 1\16 Кубка ЕКВ

21 декабря 2017 г. 12:46
44 просмотра

Харьковский "Локомотив" прекратил выступление в Европейском Кубке Вызова (ЕКВ), не сумев одолеть в 1\16 финала чешский "Брно".

В первом матче в Чехии "Локомотив" уступил 0-3, зато в ответном, в Харькове, взял реванш - 3-1 (26:24, 25:18, 24:26, 30:28)

По регламенту для определения победителя и, соответственно, команды, которая пробьется в 1\8 финала, был назначен "золотой сет" до 15 очков.

"Локомотив", провалив начало "золотого сета" - 1:7, затем отчаянно пытался отыграться, но не сумел, проиграв в итоге 12:15.

Видео: 

Волейбол. Европейский Кубок Вызова. "Локомотив" (Харьков) - "Брно" (Чехия)

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Внимание! Сотруднику АТН нужна Ваша помощь!                          В Телекомпанию «АТН» требуются видеооператоры. Тел.: 766-71-44 (с 12:00 до 17:00)                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Комплексная диагностика зрения 199 грн!                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.