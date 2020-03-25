Вопреки коронавирусу. Турнир по кик-боксингу в Японии. Жесточайшие нокауты. 10 тысяч зрителей

В Сайтаме (Япония) состоялся турнир по кик-боксингу K’FESTA 3. На трибунах было 10 тысяч зрителей. Практически все в защитных масках.

В турнире, продолжавшемся два дня, принимали участие 8 бойцов. Сначала состоялись четыре четвертьфинальных поединка, затем - два полуфинальных и, наконец - финал.

Все три боя выиграл и, соответственно, стал победителем, бразилец Кимура "Филипп" Минору. При этом все три поединка Минору завершал зрелищными нокаутами в первом раунде.

Ниже - все три его боя.

Четвертьфинальный - против японца Каито (нокдаун и практически сразу нокаут на видео боя по хронометражу с 2:30).

Полуфинальный - против португальца Эдера Лопеса (тяжелейший нокаут на видео боя по хронометражу с 1:30)

Финальный - против японца Ваими Хироми (нокаут на видео боя по хронометражу с 2:35).