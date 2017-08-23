Воспитанник харьковского футбола Александр Гладкий может продолжить карьеру в Англии

23 августа 2017 г. 17:30
Источник: football24.ua
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Бывший нападающий донецкого "Шахтера" и киевского "Динамо" Александр Гладкий попал в сферу интересов английского "Лидса".

"Лидс Юнайтед" взял на заметку 30-летнего воспитанника харьковского футбола Александра Гладкого, являющегося свободным агентом после того, как клуб покинул Крис Вуд, который перебрался в "Бернли".

"Лидс" выступает сейчас во втором английском дивизионе – Чемпионшип. После 4-х туров "Лидс" идет 5-м.

Ранее сообщалось, что Гладкий согласовал контракт с турецким "Сивасспором", однако Александр так и не пополнил до сих ряды этой турецкой команды.

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