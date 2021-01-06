Воспитанник харьковского футбола Максим Калиниченко будет работать в тренерском штабе чемпиона Латвии

06 января 2021 г. 17:17
Автор: Виталий Лабскир
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Новая страница в тренерской карьере бывшего футболиста сборной Украины Максима Калиниченко, родившегося в Харькове.

Как сообщает Sport24, 41-летний Калиниченко войдет в тренерский штаб футбольного клуба "Рига". Эта команда три последних сезона становилась чемпионом Латвии.

Главным тренером ФК "Риги" станет российский специалист Денис Лактионов. С Лактионовым, а также его помощниками Максимом Калиниченко и Александром Филимоновым будут подписаны 2-летние контракты.

В тренерской карьере Калиниченко "Рига" станет третьим клубом после харьковского "Металлиста", житомирского "Полесья" и московской "Родины".

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