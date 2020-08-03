Воспитанник харьковского футбола, принявший после аннексии Крыма российское гражданство, стал чемпионом Крыма

Футболист из Шаровки, Харьковской области, Иван Войтенко, перебравшийся в Крым, выиграл золотые медали чемпионата Крыма в составе футбольного клуба "Евпатория".

"Евпатория" стала чемпионом Крыма досрочно - за 5 туров до финиша футбольного чемпионата полуострова, победив 1:0 керченский "Океан".

Войтенко, выступавший за ФК "Харьков" и "Металлист", после того, как Россия захватила Крым, в 2015-м году стал игроком ФК "Евпатории" и принял российское гражданство.

И, вот, Войтенко вместе со своими одноклубниками по "Евпатории" радуется чемпионству. В этом сезоне Иван внес весомый вклад в успех "Евпатории" - Войтенко провел в нынешнем сезоне 22 матча за "Евпаторию", при этом в 21 выходил на поле в основном составе.

Следует еще отметить, что Войтенко - наиболее уважаемый футболист "Евпатории". Он - капитан команды. И именно Войтенко поднял над вголовй чемпионкий кубок. Ниже, на видео церемонии награждения, этот момент на 8:10.