Воспитанник харьковского футбола Сергей Рыбалка вернулся из киевского "Динамо" в турецкий "Сивасспор"

20 июля 2018 г. 19:35
Источник: "Спортарена"
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Украинский футболист Сергей Рыбалка, начинавший свою карьеру в харьковском "Арсенале", перебрался в турецкий "Сивасспор".

Агент игрока Иван Пироженко сообщил, что Рыбалка стал игроком "Сивасспора", не уточнив деталей сделки.

28-летний Рыбалка в течение всего минувшего сезона принадлежал киевскому "Динамо", но играл за "Сивасспор" на правах аренды.

В мае оказался в расположении "Динамо", но даже не поехал летом с киевской командой на сбор, поскольку тренерский штаб на него не рассчитывал.

После чего появилась информация, что "Сивасспор" намерен подписать с Рыбалкой, проведшим 9 матчей за сборную Украины, полноценный контракт.

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