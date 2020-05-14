Воспитанник харьковского футбола стал автором лучшего гола тура

В чемпионате Беларуси по футболу опредлен лучший гол 8-го тура.

Забит был таковой в матче "Немана" из Гродно против брестского "Руха". Автор лучшего гола - армянский футболист "Немана" Гегам Кадимян, проведший свою юность в Харькове и постигавший футбольные азы в харьковском "Арсенале".

Кадимян с бильярдной точностью пробил на 68-й минуте матча "Неман" - "Рух", и голом-красавцем сквитал один мяч, когда "Неман" уступал 0:3. Вообще же Кадимян сделал в том матче голевой дубль, при этом "Неман" проиграл 2:4.

Остается еще добавить, что Кадимян забил в 8-ми турах уже 6 голов и является лучшим бомбардиром чемпионата Беларуси.