Воспитанник харьковского футбола стал автором лучшего гола тура

14 мая 2020 г. 11:47
Автор: Виталий Лабскир
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В чемпионате Беларуси  по футболу опредлен лучший гол 8-го тура.

Забит был таковой в матче "Немана" из Гродно против брестского "Руха". Автор лучшего гола - армянский футболист "Немана" Гегам Кадимян, проведший свою юность в Харькове и постигавший футбольные азы в харьковском "Арсенале".

Кадимян с бильярдной точностью пробил на 68-й минуте матча "Неман" - "Рух", и голом-красавцем сквитал один мяч, когда "Неман" уступал 0:3. Вообще же Кадимян сделал в том матче голевой дубль, при этом "Неман" проиграл 2:4.

Остается еще добавить, что Кадимян забил в 8-ми турах уже 6 голов и является лучшим бомбардиром чемпионата Беларуси.

Видео: 

Лепшы гол 8 тура. Гегам Кадзiмян

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