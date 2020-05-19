Вот это да. Спасительный гол бисиклетой на 90+4 минуте

Пожалуй, это пока самый красивый гол, забитый в эпоху коронавируса.

В Кубке Беларуси по футболу еще предстоит провести финальный матч, чтобы определить обладателя трофея розыгрыша сезона 2019/20 гг., между тем, уже стадией 1/64 финала начался розыгрыш Кубка Белоаруси сезона 2020/21 гг.

И, вот, в казалось бы молоприметном поединке 1/64 финала между командами "Спарта" (Восковыск) - "Барановичи" "Спарта" до 90+4 минуты вела в счете 1:0 и была уже почти в 1/32 финала, но футболист "Барановичей" Кирил Шрейтор изловчился пробить эффектоно в падении через себя, и мяч залетел в ворота. Ниже, в видеозаписи второго тайма этого матча, гол Шрейтора бисиклетой на 48:25.

Следует отметить, что еще до этого гола футболисты "Барановичей" должны были отыграться, однако дважды не реализовали 11-метровые, назначенные в ворота "Спарты". Ну а после спасительного шедеврального гола счет стал ничейным - 1:1, был назначен овертайм, в котором "Барановичи" забили три безответных мяча и одержали, таким образом, победу - 4:1.