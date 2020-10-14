Вот это да! Украина победила Испанию в Лиге Наций

Сборная Украины по футболу впервые в своей истории обыграла сборную Испании.

Это историческое событие произошло в Киеве в матче 4-го тура Лиги Наций в дивизионе "А".

Матч завершился победой подопечных Андрея Шевченко - 1:0. Победный гол на 76-й минуте забил вышедший на замену Виктор Цыганков.

В другом матче группы 4 дивизиона "А" сббрные Германии и Швейцарии сыграли между собой в очень результативную ничью - 3:3.

За два тура до финиша турнирная ситуация в группе выглядит таким образом: Испания - 7 очков, Германия и Украина - по 6, Швейцария - 2.