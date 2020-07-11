Вот это финал! 4:4 – в основное время. 5:5 – в овертайме и 18 пенальти для выявления сильнейшего

11 июля 2020 г. 14:51
Автор: Виталий Лабскир
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Вышел, пожалуй, самый драматичный матч в истории за кубковый трофей.

В Армении определился обладатель Кубка страны по футболу. В финале встречались две команды из Еревана – «Арарат-Армения» и «Ноа».

После первого тайма счет был 4:1 в пользу «Арарата-Армении». За эту команду, к слову, в основном составе вышел украинский футболист - харьковчанин Сергей Вакуленко.  Во втором тайме футболисты «Ноа» умудрились отыграться, и по истечении 90 минут счет был ничейным – 4:4.

В овертайме команды обменялись голами, и это уже – 5:5.

Кстати, из 10-ти голов основного и дополнительного времени финала Кубка Армении ни один не был забит армянским футболистом. Два нигерийца и два россиянина сделали по голевому дублю, также отличился забитым голом молдованин, и еще один российский футболист провел мяч в свои ворота.

Серия же послематевых пенальти растянулась на 18 ударов и завершилась победой «Ноа» – 7:6.

«Ноа» впервые стал обладателем Кубка Армении по футболу.

Впрочем, «Арарат-Армения» может стать чемпионом страны. До завершения чемпионата Армении остался один тур. «Арарат-Армения» лидирует, имея 49 очков. У «Ноа» - 48. В заключительном туре они играют между собой. На сей раз «Арарат-Армению» устроит ничья.

Видео: 

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