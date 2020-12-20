Вот это нокаут! Боксёр вылетел за пределы ринга

Очень мощный и зрелищный нокаут в поединке боксеров супертяжелого веса.
В американском Сан-Антонио (штат Техас) в главном бою боксерского вечера дрались кубинец Фрэнк Санчес, живущий в США, и Хулиан Фернандес из Мексики.
В середине 7-го раунда Санчес в буквальном смысле выбил соперника из ринга, и Фернандес приземлился на судейском столике.
У Санчеса эта победа стала 17-й в 17-ти боях, проведенных на профессиональном ринге, в том числе 13-й - нокаутом.
Ниже, в видеообзоре фрагментов этого боя, нокаут с вылетом за ринг с 7:10.