Вот это нокаут! Боксёр вылетел за пределы ринга

Очень мощный и зрелищный нокаут в поединке боксеров супертяжелого веса.

В американском Сан-Антонио (штат Техас) в главном бою боксерского вечера дрались кубинец Фрэнк Санчес, живущий в США, и Хулиан Фернандес из Мексики.

В середине 7-го раунда Санчес в буквальном смысле выбил соперника из ринга, и Фернандес приземлился на судейском столике.

У Санчеса эта победа стала 17-й в 17-ти боях, проведенных на профессиональном ринге, в том числе 13-й - нокаутом.

Ниже, в видеообзоре фрагментов этого боя, нокаут с вылетом за ринг с 7:10.