Вот это нокаут! Украинский боец забил россиянина на турнире в Москве

Украинский боец смешанный единоборств супертяжелого веса Дмитрий Побережец, вернувшийся в этом году в октагон после более трех лет отсутствия из-за тяжелых травм, показал высший клаcс на турнире ACA 115 в Москве.

35-летний Побережец дрался против россиянина Руслана Магомедова. Регламент боя - 3 раунда по пять минут. Развязка случилась на первой минуте заключительного 3-го раунда. Побережец мощно попал, после чего стал яростно добивать упавшего Магомедова, пока не вмешался рефери.

У Побережца это второй бой после длительной паузы. В первом - в августе этого года он победил поляка Адама Палаша.

В главном бою турнира АСА 115 между двумя россиянами Магомедом Исмаиловым и Иваном Штырковым Исмаилов победил единогласным решением судей.