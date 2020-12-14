Вот это нокаут! Украинский боец забил россиянина на турнире в Москве

14 декабря 2020 г. 11:20
Автор: Виталий Лабскир
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Украинский боец смешанный единоборств супертяжелого веса Дмитрий Побережец, вернувшийся в этом году в октагон после более трех лет отсутствия из-за тяжелых травм, показал высший клаcс на турнире ACA 115 в Москве.

35-летний Побережец дрался против россиянина Руслана Магомедова. Регламент боя - 3 раунда по пять минут. Развязка случилась на первой минуте заключительного 3-го раунда. Побережец мощно попал, после чего стал яростно добивать упавшего Магомедова, пока не вмешался рефери.

У Побережца это второй бой после длительной паузы. В первом - в августе этого года он победил поляка Адама Палаша.

В главном бою турнира АСА 115 между двумя россиянами Магомедом Исмаиловым и Иваном Штырковым Исмаилов победил единогласным решением судей.

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