Вот это развязка! Хет-трик с победной шайбой в решающем 7-м матче

До сегодняшнего дня последний раз хет-трик в решающем 7-м матче плей-офф Кубка Стэнли делал знаменитый Уэйн Грецки в 1993-м году.

И, вот, спустя 27 лет, это удалось скромному по НХЛ-овским меркам хоккеисту «Далласа» Йоэлю Кивиранте, проводщему лишь первый сезон в сильнейшей хоккейной лиге мира.

В противостоянии второго раунда плей-офф между «Далласом» и «Колорадо» счет после 6-ти матчей был ничейным 3-3.

В решающем, 7-м поединке основное время завершилось вничью 4:4. И, наконец, в овертайме, тот самый Кивиранта забросил победную шайбу, сделав при этом хет-трик, и вписав свое имя в историю, как первый хоккеист, забивший все три дебютных своих гола в плей-офф Кубка Стэнли в одном матче.

Также Кивиранта стал первым новичком НХЛ, сделавшим хет-трик в седьмом матче плей-офф Кубка Стэнли.

И еще Йоэль Кивиранта - седьмой игрок в истории, сделавший хет-трик в седьмом матче серии плей-офф Кубка Стэнли.

Остается еще добавить, что «Даллас» вышел в финал Западной конференции впервые с 2008 года.