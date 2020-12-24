Вот это развязка! Победное добивание за мгновение до окончания овертама

В только начавшемся чемпионате НБА сезона 2020/21 гг. уже сыгран матч с шедевральной развязкой.

Четыре четверти поединка "Денвера" с "Сакраменто" завершились вничью 112:112, и был назначен овертайм.

За 6 секунд до завершения овертайма при ничейном счете 122:122 баскетболисты "Денвера" совершили потерю и получили атаку на свое кольцо. В ней игрок "Сакраменто" Харрисон Барнс не сумел попасть из выгоднейшей позиции. Зато отскочивший мяч сумел в прыжке принять и в этом же прыжке сразу направить в кольцо партнер Барнса Бадди Хилд. Причем успел Хилд совершить победный бросок, а даже не бросок, а добивание, за мгновение до того, как прозвучалаь сирена об окончании овертайма.

Так "Сакраменто" победил 124:122, а Хилдс на радостях моментально убежал в раздевалку. Также поступили и его партнеры по команде.