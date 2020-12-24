Вот это развязка! Победное добивание за мгновение до окончания овертама

24 декабря 2020 г. 17:59
Автор: Виталий Лабскир
4 просмотра

В только начавшемся чемпионате НБА сезона 2020/21 гг. уже сыгран матч с шедевральной развязкой.

Четыре четверти поединка "Денвера" с "Сакраменто" завершились вничью 112:112, и был назначен овертайм.

За 6 секунд до завершения овертайма при ничейном счете 122:122 баскетболисты "Денвера" совершили потерю и получили атаку на свое кольцо. В ней игрок "Сакраменто" Харрисон Барнс не сумел попасть из выгоднейшей позиции. Зато отскочивший мяч сумел в прыжке принять и в этом же прыжке сразу направить в кольцо партнер Барнса Бадди Хилд. Причем успел Хилд совершить победный бросок, а даже не бросок, а добивание, за мгновение до того, как прозвучалаь сирена об окончании овертайма.

Так "Сакраменто" победил 124:122, а Хилдс на радостях моментально убежал в раздевалку. Также поступили и его партнеры по команде.

Видео: 

Buddy Hield Runs To The Tunnel After Tipping In OT Game-Winner vs. Nuggets

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Антиквариат. Золото.                          Sexshop. Суперподарки.                          Грузоперевозки. Т. 098-655-38-03                          Астролог. Т. +38 066-625-95-84                          Бюро переводов StarАльянс                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53