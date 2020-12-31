Вот это развязка. Серия 11-метровых после двух финальных матчей

31 декабря 2020 г. 12:22
Автор: Виталий Лабскир
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Невероятно драматичное определение обладателя чемпионского титула.

Поставлена точка в чемпоинате Эквадора-2020 по футболу.

В финале плей-офф встречались команды ЛДУ (Кито) и "Барселона" (Гуаякиль). Первый матч завершился вничью - 0:0. Ответный - также вничью - 0:0, и дело дошло до серии послематчевых пенальти.

Футболисты ЛДУ забили первый 11-метровый, а затем три не забили, в то время, как игроки "Бареслоны", исполнив три пенальти, все три реализовали, а больше пробивать им и не понадобилось.

"Барселона" выиграла серию послематчевых пенальти 3:1 и в 16-й раз в своей истории стала чемпионом Эквадора.

Видео: 

LDU VS BARCELONA FINAL 2020 | PENALES

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