Вот это развязка. Серия 11-метровых после двух финальных матчей

Невероятно драматичное определение обладателя чемпионского титула.

Поставлена точка в чемпоинате Эквадора-2020 по футболу.

В финале плей-офф встречались команды ЛДУ (Кито) и "Барселона" (Гуаякиль). Первый матч завершился вничью - 0:0. Ответный - также вничью - 0:0, и дело дошло до серии послематчевых пенальти.

Футболисты ЛДУ забили первый 11-метровый, а затем три не забили, в то время, как игроки "Бареслоны", исполнив три пенальти, все три реализовали, а больше пробивать им и не понадобилось.

"Барселона" выиграла серию послематчевых пенальти 3:1 и в 16-й раз в своей истории стала чемпионом Эквадора.