Вот это развязка! «Шахтер» - чемпион Беларуси по футболу

Обладатель золотых медалей чемпионата Беларуси по футболу определился не просто в заключительном туре, а еще и в компенсированное время.

Перед последним, 30-м туром, которым сегодня завершился чемпионат Беларуси по футболу, во главе турнирной таблицы шла команда БАТЭ (Борисов), которая имела 57 очков, а второе место занимал “Шахтер” (Солигорск) – 56 очков.

То есть, все было в руках, точнее ногах БАТЭ. В случае победы над минским “Динамо” БАТЭ завоевал бы “золото”. Но матч “Динамо” – БАТЭ закончился вничью – 0:0.

Таким образом, “Шахтер” становился чемпионом Беларуси, если бы в параллельном поединке обыгрывал ФК “Минск”. “Шахтеру” дважды по ходу матча приходилось отыгрываться, а к 90-й минуте счет был ничейным – 2:2. Но в компенсированное время футболисты “Шахетра” забили дважды и одержали столь необходимую им победу – 4:2.

То есть у солигорского “Шахтера” в итоге стало 59 очков, и он во второй раз в своей истории стал чемпионом Беларуси. У БАТЭ – 58 очков и 2-е место. Замкнул тройку “Торпедо-БелАЗ” (Жодино) – 56 очков.

Следует еще добавить, что начинал “Шахтер” (Солигорск) этот сезон под руководством одного украинского тренера – Юрия Вернидуба, а завершил под руководством другого украинского специалиста – Романа Григорчука.

Кстати Григорчук в качестве главного тренера привел к чемпионству команду уже третьей страны. До сегодняшнего триумфа в Беларуси с “Шахтером” у Григорчука трижды было “золото” чемпионата Латвии с “Вентспилсом” и победа в чемпионате Казахстана с “Астаной”.