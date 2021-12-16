Вот это развязка! Судьба чемпионства решилась благодаря голу перед самым финальным свистком

Суперзахватывающий сюжет.

В чемпионате Боливии по футболу перед заключительным туром на золотые медали претендовали три команды: «Стронгест», «Олвейз Реди» и «Индипендьенте».

«Стронгесту» было достаточно победить команду «Санта Круз». Но «Стронгест» проиграл — 0:1.

«Олвейз Реди» выиграл у «Ауроры» 4:3, и стал бы чемпионом, если бы «Индипендьенте» не одержал победу.

«Индипендьенте» встречался с «Гуабирой». К 90-й минуте счет был ничейным — 2:2. Было компенсировано 5 минут к основному времени матча. И когда они уже истекли и начиналась 6-я, футболист «Индепендьенте» Хуан Годой таки забил гол, который принес его команде победу 3:2 и титул чемпиона Боливии.

В итоговой турнирной таблице у «Индепендьенте» 65 очков, «Олвейз Реди» — 64, «Стронгеста» — 63.