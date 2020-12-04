Впечатляющая комбинация с эффектным голом боковыми ножницами

И голевая атака, и голевой пас, и сам гол вышли на заглядение.

В американской лиге соккера (MLS) определились все полуфиналисты. В последнем четвертьфинале «Миннесота Юнайтед» победила «Спортинг Канзас Сити» со счетом 3:0.

Один из голов, забитых Кевином Молино, заслуживает особого внимания. Во-первых, ему предшествовала впечатляющая комбинация с восемью точными передачами; во-вторых, великолепным получился непосредственно голевой пас – заброс Эмануэля Рейносо на Молино; в третьих, Молино, избежав положения вне игры, изловчился забить гол боковыми ножницами.