Впечатляющий дриблинг, завершившийся голом

Обвел четверых, спокойно обыграл вратаря и направил мяч в ворота

В индийской футбольной Суперлиге за команду «Восточная Бенгалия» выступает нигерийский легионер Брайт Энобахаре. Он перешел в эту команду из греческого АЕКа в начале этого года, попал с “корабля на бал” - провел два матча в чемпионате Индии и уже успел забить в каждом по голу.

При этом взятие ворот команды «Гоа» вышло просто потрясающим. Энобахаре продемонстрировал выдающуюся технику владения мячом, во всяком случае, на фоне соперников из «Гоа», пытавшихся помешать дриблингу нигерийца.

Этим чудо-голом Энобахаре открыл счет в поединке 8-го тура Суперлиги Инлии «Восточная Бенгалия» - «Гоа». Матч же в итоге завершился вничью – 1:1.