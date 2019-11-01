Впервые в украинском клубном футболе назначен пенальти при помощи VAR

01 ноября 2019 г. 17:46
Автор: Виталий Лабскир
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Видеоассистент арбитра (VAR) помог разобраться с назначением 11-метрового.

Сегодня на матче юношеских составов киевского "Динамо" (U19) и львовских "Карпат" (U19) использовалась система VAR.

На исходе 69-й минуты матча футболист "Карпат" выбил мяч из своей штрафной площади. Арбитр Николай Балакин сразу не остановил игру. Но почти через минуту решил обратиться к помощи VAR и увидел у игрока "Карпат" игру рукой, вследствие чего назначил пенальти в ворота львовян.

11-метровый был реализован. После него счет стал ничейным - 2:2. Так матч и завершился.

Это был первый случай в истории украинского клубного футбола назначения пенальти при помощи видеоассистента арбитра.

Ниже - видео всего матча киевского "Динамо" (U19) против львовских "Карпат" (U19). Вышеописанный эпизод с игрой рукой и назначением пенальти начинается с 1:32:35.

 

Видео: 

U19. ДИНАМО Київ - КАРПАТИ Львів 2:2 УВЕСЬ МАТЧ

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